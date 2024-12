Bergamonews.it - “Speranza oggi è pluralismo, libero e democratico”

Il 17 dicembre scorso sembrava un giorno tra tanti di avvicinamento al Santo Natale.Quel giorno però ho sentito parole che da allora mi continuano ad accompagnare e che, proprio per quanto si è determinato a partire da quel giorno, hanno un significato ancora più forte.Nel suo saluto natalizio in redazione a Bergamonews Sua Eccellenza il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi concentrò il suo messaggio sulla parola “”, considerandola centrale in questo nostro tempo. Disse che anche se sempre più frequentemente viene considerata come la virtù dei pigri o dei deboli, in realtà la “” è quanto mai da riconoscere e riaffermarecome la virtù dei forti.Perché riuscire a coltivarla in un mondo sempre più conflittuale, con drammi umanitari diffusi ad ogni latitudine, richiede grande forza d’animo e incrollabile fiducia.