Roma Femminile, primi rinforzi per Spugna: arriva Pante

Il Campionatosi è fermato a metà dicembre, per riprendere nel migliore dei modi il nuovo anno. Ladidovrà mettersi al lavoro per affrontare la Fiorentina in occasione della Supercoppa italiana contro la Viola che si terrà a partine dalle ore 15:30 del 6 gennaio. Nel frattempo però la società giallorossa si è mossa per portare nuovialla corte del tecnico anche per far fronte ai diversi infortuni occorsi in questo avvio di stagione come quello di Haavi e Viens che potrebbero tornare in campo proprio in vista del match in programma per l’Epifania. Stando a quanto riportato da Ilnista, laha già messo a segno il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. Manca infatti ancore l’ufficialità, ma le giallorosse hanno già avuto il piacere di conoscere il nuovo innesto ovvero Mia Tecla Kristian, esterno d’attacco proveniente dall’Università del Texas.