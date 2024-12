Renzi sul camerata a La Russa | Per lui è un complimento Non è un Presidente super partes si è rivelato un bugiardo

Leggi su Open.online

«Unfa parlare l’opposizione, unla zittisce». Matteonon è pentito di aver criticato apertamente ildel Senato Ignazio Ladurante il suo intervento in Aula prima dell’approvazione della legge di bilancio. In quell’occasione, il 28 dicembre scorso, il leader di Italia Viva ha definito la seconda carica dello Stato “”, il termine usato dai fascisti per definire i propri militanti. «Quello che ha detto mi è scivolato addosso», ha minimizzato due giorni più tardi Laal Corriere. Ed è su questo che il senatore toscano torna ad attaccarlo, ancora sulle pagine del quotidiano milanese. «Ladoveva richiamare la maggioranza che faceva confusione e invece ha attaccato me. Dopo di che il problema è che io gli do dele lui lo prende come un», dice, «il vittimismo ipocrita di chi cerca di trovare degli alibi perché sa di aver sbagliato è insopportabile.