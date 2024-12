Secoloditalia.it - Profugo siriano accoltella i passanti in strada a Berlino: anche stavolta daranno la colpa a Musk?

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora terrore in Germania: nella mattina di San Silvestro un immigrato hato iinnel quartiere di Charlottenburg a. Il fermato è un cittadinoresidente in Svezia. Lo ha reso noto la polizia di. In questa occasione, però, a dispetto delle affrettate cronache di altri gesti terroristici, i media locali non attribuiscono l’attacco come ad opera di un seguace di Elon, o addirittura come anti-islamico, come è accaduto nel caso del cittadino arabo autore della spaventosa strage di Magdeburgo.“I primi accertamenti indicano che il sospetto potrebbe avere segni di malattia mentale e che non ci sono indicazioni di una motivazione terroristica”, ha dichiarato la portavoce della polizia Jane Berndt all’Associated Press, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso.