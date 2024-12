Cultweb.it - Perché a Capodanno ci vestiamo di rosso?

Le origini della tradizione di indossare ilrisalgono a tempi molto antichi. Diverse culture, in luoghi e periodi storici differenti, hanno attribuito a questo colore significati simbolici legati alla fortuna, alla prosperità e alla vitalità. In Cina, ad esempio, durante le celebrazioni del, ilè onnipresente: dalle decorazioni alle buste contenenti denaro, fino agli abiti indossati dalle persone. Si crede, infatti, che in questo modo sia possibile allontanare gli spiriti maligni e portare buona sorte per l’anno a venire. Anche gli antichi romani, però, attribuivano aun grande potere. Durante i Saturnalia, feste in onore del dio Saturno che si tenevano a dicembre, indossavano proprio degli abiti rossi come simbolo di forza, vitalità e fertilità. Anche in questo caso il colore era considerato in grado di allontanare gli spiriti maligni e di proteggere chi lo indossava.