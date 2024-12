Ilgiorno.it - Passa la manovra, conti approvati

Un milione per il centro cottura, 5 per l’efficientamento in chiave sostenibile della città con una serie di interventi contenuti nel Project Energia, anche Cernusco approva iper il 2025. "È un bilancio solido in grado di assorbire le spese aggiuntive - spiega la vicesindaca Paola Colombo -: dalle elezioni comunali (circa 100mila euro), al contributo alla finanza pubblica, 153mila euro solo per l’anno prossimo; ai rinnovi contrattuali, 245mila euro, ai quali in primavera si aggiungerà un ulteriore aumento del 6%". Proprio il personale è una delle voci più pesanti in uscita: 7 milioni di euro per mantenere la macchina municipale al lavoro in Villa Greppi. "Abbiamo consegnato alla città unacapace di guardare al futuro con responsabilità e visione nel rispetto delle priorità tracciate dalle linee guida della maggioranza", sottolinea Colombo.