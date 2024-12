Thesocialpost.it - Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, muore in un tragico incidente domestico

Leggi su Thesocialpost.it

, 77 anni, imprenditore di fama internazionale edi, leader mondiale nella nautica di lusso, è morto in un. La tragedia è avvenuta nella sua casa ad Ayas, in Valle d’Aosta, nella frazione di Mascognaz, doveera molto conosciuto.Secondo le prime ricostruzioni, mentre manovrava una serranda,sarebbe scivolato, battendo violentemente la testa sul cemento. Nonostante l’intervento tempestivo, l’impatto si è rivelato fatale.era una figura nota nella valle, dove aveva investito con passione per preservare e valorizzare il territorio. Aveva acquistato e ristrutturato lo storico Hotel Breithorn, risalente al 1903, e dato nuova vita al villaggio Walser di Mascognaz, trasformandolo in un resort di lusso, simbolo di eleganza e rispetto per le tradizioni.