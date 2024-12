Ilnapolista.it - Napoli, sul rinnovo di Kvara si attende solo l’ufficialità: accordo fino al 2029 a più o meno 6 milioni a stagione

Non ètempo di mercato ma anche di rinnovi. Manna, ds del, lo sa bene è infatti ha già chiuso i discorsi dei rinnovi di, Meret e Olivera. Mancanole firme che arriveranno a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.A gennaio la firma disuldel contrattoScrive il quotidianoGennaio, per il, sarà anche un mese di rinnovi. Il primo punto, in ordine alfabetico e non, sarà mettere nero su bianco il nuovo contratto di Khvichatskhelia, questione complessa che affonda le radici nel terreno fangoso dell’estate dell’Europeo e che gradualmente, tra le schiarite e una giornata di sole improvviso nei pressi della partita di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio, è arrivata ormai al capitolo finale. Il ds Manna e il suo agente Mamuka Jugeli hanno raggiunto un nuovoal(ora è in scadenza 2027), con tanto di ritocco dell’ingaggio e clausola rescissoria variabile, ma ora bisogna sottoscrivere e ufficializzare.