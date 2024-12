Mistermovie.it - Mister Movie | Le controversie su Squid Game sul post parodia porno di Park Sung Hoon su Instagram

L'attore di Squid Game è al centro di una polemica sui social dopo aver pubblicato un'immagine controversa su Instagram. Il post, che presentava una parodia X-rated di una scena giapponese per adulti, ha suscitato indignazione e velocemente è diventato virale, prima di essere rimosso. Questo incidente è avvenuto in un momento particolarmente delicato, a meno di 24 ore dal tragico incidente aereo che ha colpito la Corea del Sud, in cui 179 persone hanno perso la vita.

Il post controverso di Park Sung Hoon su Instagram

Il 30 dicembre, Park Sung Hoon ha caricato accidentalmente una parodia di un video per adulti giapponese, in cui veniva reinterpretato il famoso poster di Squid Game. Nonostante la rapida cancellazione del post, l'immagine ha fatto il giro dei social, creando un'ondata di polemiche.