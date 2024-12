Liberoquotidiano.it - Medici ambiente: "Con i botti picco inquinamento, +1.900%"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - La notte di Capodanno nelle grandi città italiane, soprattutto nella prima ora dopo la mezzanotte, per gli alti valori didovuto ai"potrebbe essere paragonata a un'ora in una fonderia: viene generata un'impennata dinell'aria con un aumento del 1.rispetto ai valori limiti. Insomma, se dovessi dare un consiglio direi che indossare la mascherina in quell'ora - dopo il fatidico brindisi delle 24 - sarebbe una buona cosa". Così all'Adnkronos Salute Alessandro Miani, presidente della Società italiana dina ambientale (Sima), sull'effetto-smog da fuochi e. "Durante tutto l'anno - spiega - i fuochi d'artificio producono il 6% del Pm10 presente nelle città italiane, ma nella sola notte di Capodanno le polveri sottili registrano un incremento abnorme, quasi triplicato rispetto al normale limite giornaliero dei 50 microgrammi per metro cubo.