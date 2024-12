Quifinanza.it - Le fusioni e acquisizioni più importanti del 2024, da Mars-Kellanova alla vendita di Hewlett Packard

Ilha visto una serie difra grandi gruppi industriali per un valore stimato attorno ai 3.500 miliardi di dollari, un importo simile a quello già visto nella metà degli anni 2010.Rispetto agli anni passati, gli acquirenti sono diventati più selettivi nelle loro operazioni, mostrando una minore disponibilità a compiere operazioni di fusione o di acquisizione finalizzate a una crescita a lungo termine del fatturato.L’obiettivo nel, in sintesi, è stato quello di aumentare il capitale e di farlo in fretta.Verso guadagni immediatiÈ quanto evidenzia il focus di Bain & Company, che ha analizzato il mercato delle M&A (mergers and acquisitions,) del. La tendenza a fare cassa al più presto possibile è stata evidente soprattutto nel campo delle Big Tech, dove la rapida escalation tecnologica non rende conveniente puntare sul medio-lungo periodo.