L’Ascoli vuole voltare pagina. È stato un anno nero, serve la svolta

saluta definitivamente il suo drammatico 2024 e si proietta verso il nuovoche lo vedrà provare a chiudere dignitosamente il proprio campionato di C, considerando la quasi certezza dell’impossibilità di rientrare in corsa per i piani alti della classifica che metterin palio la promozione diretta per la cadetteria. Gli ultimi dodici mesi hprodotto una serie interminabile di accadimenti davvero amari che, unitamente agli errori operati dal club, hcreato non pochi problemi. Molti dei quali ancora da risolvere. La sofferta retrocessione dalla B con la guerriglia urbana andata in scena al termine dell’incontro col Pisa del 10 maggio fuori dallo stadio. La netta e insanabile frattura tra l’attuale proprietà e la piazza ascolana. Ben due possibili trattative per cedere la società finite per produrre altrettanti fumate nere: una la scorsa estate non andata in porto con la Metalcoat e l’altra sfumata recentemente il 12 dicembre.