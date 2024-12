Linkiesta.it - La strategia della Russia per limitare i social media (anche) nel 2025

«Felice anno nuovo», dice Babbo Natale mentre a bordosua slitta sorvola i cieliper consegnare i regali, che in realtà sono missili con il simbolo Nato in bella vista. Ma non c’è tempo neper terminare la frase: un drone scagliato da Ded Moroz, il famoso “Nonno Gelo” (l’equivalente di Santa Claus nella tradizione russa), lo centra in pieno facendo andare la slitta in mille pezzi. «Bersaglio centrato», dice un militare in sala di comando. «Non abbiamo bisogno di niente di straniero nei nostri cieli», ribatte Nonno Gelo, per poi voltarsi verso il militare e augurargli a sua volta un buon.Un breve spot, poco più di venti secondi: l’ultima trovatapropaganda russa che suona – o meglio, tuona – come il più classico dei “buoni propositi” per l’anno nuovo viaggia veloce attraverso i, canale privilegiato per diffondere una disinformazione creata ad arte per veicolare messaggi che attaccano l’Occidente strumentalizzandone perfino i simboli del Natale, proprio come il paffuto signore dal vestito rosso e dall’inconfondibile barbone bianco.