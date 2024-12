Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 Gennaio 2025: Manuel Accusa Abel Della Morte Di Jimena!

Ladal 6 al 10di essere il solo responsabile di ciò che è successo a. Intanto lui si allontana da Jana, preda dei sensi di colpa!Laprosegue e, nel corso delledal 6 al 10, al centro dell’attenzione ci saràdopo la tragica ed improvvisa dipartita di. Il marchesino finirà perredi tutto ciò che è successo, per aver assecondatocon la farsagravidanza. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?I marchesi apprendono chenon è mai stata realmente incinta ma che è stata tutta una farsa organizzata in accordo con. A quel punto decidono di rivelare la verità ai genitori di, anche se lei fa di tutto per impedirlo.