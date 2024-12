Insegue e filma un orso di notte terrorizzandolo esplode la rabbia degli animalisti VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Furiose polemiche in Trentino, ancora una volta con gli orsi protagonisti loro malgrado. Negli ultimi tempi sono stati abbattuti alcuni esemplari dopo le ordinanze di Fugatti, presidente della provincia di Trento, cosa che ha aumentato le frizioni tra lui e gli. Come se non bastasse ultimamente è diventato virale unche non farò altro che acquire le tensioni tra Fugatti e i suoi detrattori, che ritrae un incauto automobilista, per usare eufemismo, che rincorre eun.L’inseguito dall’autoIlè stato postato sul sito de Il Dolomiti e risalirebbe a qualche giorno fa. Come hanno spiegato i colleghi del giornale online, ilin un primo momento sembrava essere stato girato a Brentonico ma, dopo maggiori approfondimenti, sembra che il teatro dell’inseguimento sia stata Caldes, lungo la statale SS42.