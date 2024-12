Lapresse.it - Il fondatore di Azimut Paolo Vitelli morto dopo una caduta in casa

accidentale o scivolata a seguito di un malore. Sono le ipotesi, che verranno chiarite solol’autopsia, in merito al decesso di, l’imprenditore e politico torinese di 77 anni,dei cantieri navalinel pomeriggio nella suadi vacanza ad Ayas, in provincia di Aosta., secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Brusson, sarebbe caduto a terra mentre apriva una serranda. L’urto della testa con il pavimento sarebbe stato fatale rendendo vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il sostituto procuratore di turno della procura di Aosta ha disposto l’autopsia per chiarire se lapossa essere stata causata da un malore.