Il Cesena punta al mercato. E Mignani resta. Per ora

La crisi è profonda, spianata e non solo di risultati e sarebbe già grave (in campionato cinque sconfitte nelle ultime sei gare, tre di fila) ma anche e soprattutto di atteggiamento di una squadra che in particolare nei ko con la Juve Stabia, Cremonese e Carrarese è apparsa rassegnata in un processo involutivo netto. La società ieri si è confrontata e ha confermato la linea che già era emersa subito dopo il ko di Carrara; avanti con il tecnico(contratto anche per la prossima stagione e questo conta) che in tale metamorfosi mentale e di comportamento ha messo del suo mostrandosi confuso e in affanno con scelte e variazioni di giocatori. Poi si andrà con decisione sul; tre, quattro elementi. Una fiducia comunque a termine, una reazione e la svolta servono immediate perché al momento ilpare la formazione maggiormente in difficoltà in un campionato dove nessuno molla; in poco tempo è sprofondata dal quarto al decimo posto, a -5 dalla zona playout.