Lettera43.it - Gli auguri di Kim al «caro amico» Putin: «Il 2025 sia l’anno della vittoria»

In una lettera di Capodanno indirizzata a Vladimir, che a sua volta gli ha fatto recapitare glidi buon, Kim Jong-un ha salutato il presidenteRussia come suo «e compagno», elogiando gli stretti legami bilaterali tra Pyongyang e Mosca. Lo riferisce l’Agenzia di stampa centrale coreana (Kcna). Nella lettera allo zar, Kim ha inviato «caldi saluti dial fraterno popolo russo e a tutto il personale di servizio del coraggioso esercito russo a nome suo, del popolo coreano e di tutto il personale di servizio delle forze armateRepubblica popolare democratica di Corea».Kim Jong-un (Getty Images).Kim: «I russi sconfiggeranno il neonazismo e otterranno una grande»Riferendosi – pur senza nominarla – alla guerra in Ucraina, Kim ha anche espresso la speranza che ilsia«in cui l’esercito e il popolo russo sconfiggeranno il neonazismo e otterranno una grande».