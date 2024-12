Liberoquotidiano.it - Festival del Circo, lo spettacolo in tv non delude mai: ecco le cifre

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Internazionale deldi Montecarlo”) «Ilè il solo posto dove non è possibile mentire. È l'arte di giocare senza dire nessuna parola», Serena Autieri introduce così la 46ª edizione del “Internazionale deldi Montecarlo” in onda sabato in prima serata su Rai 1. Una citazione introduttiva che parafrasa i poeti decadenti per ribadire l'assoluta peculiarità degli artisti circensi che attraverso travestimenti, trucchi e manipolazioni teatrali esprimono cose che nella normalità non si osano pronunciare. Rai 1 ha apportato alcune modifiche alloche tradizionalmente andava in onda su Rai 3. A cominciare dalla conduttrice, la Autieri, subentrata a Melissa Greta Marchetto, affiancata dall'esperto Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei.