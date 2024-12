Quifinanza.it - Economia mondiale: cosa aspettarsi per il 2025

L’andamento dei mercati nelsarà fortemente condizionato dalla politica di Trump e dalle sue scelte di politica economica ed estera. Secondo la Strategy Unit di Pictet Asset Management esistono varie ipotesi, ognuna con implicazioni diverse sulla crescita globale e, a cascata, sull’andamento dei mercati americani e globali.Trump “buono” vs Trump “cattivo”Dalla sua elezione, gli investitori hanno ampiamente prezzato un Trump “buono”. In altre parole, si sono concentrati sugli elementi positivi delle sue promesse politiche, come riduzione delle tasse e deregolamentazione, sottovalutando il rischio di implementazione totale di una tariffa del 60% sulle importazioni cinesi, una tariffa del 20% sulle importazioni dal resto del mondo e politiche draconiane anti-immigrazione. Notevoli sarebbero, invece, i danni economici causati negli Stati Uniti e all’estero da un Trump “cattivo“, impegnato nell’attuazione a pieno regime nel suo primo anno di mandato di tutte le politiche negative per il mercato, inclusi i dazi.