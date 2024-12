Ilrestodelcarlino.it - Coltellate e acido lanciato sul viso. Giudizio immediato per il marito

Aveva rischiato di essere l’ennesima vittima di femminicidio, presa adalche le aveva tirato addosso anche una sostanza acida, ma il figlio di 14 anni l’aveva salvata trattenendo il padre mentre sferrava i fendenti. Alcuni l’avevano raggiunta al petto. Il liquido, che ha raggiunto il, le ha danneggiato un occhio dal quale non vede più bene. L’uomo aveva cercato anche di strangolarla portando le mani al collo della donna. La Procura di Ancona, con la pm Valeria Cigliola, ha chiesto ilper il 45enne di origine marocchina che nella notte tra il 24 e il 25 agosto scorso era piombato in casa della moglie, a Fabriano, aggredendola. L’uomo, arrestato e finito in carcere (dove si trova attualmente), è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di un sostanza chimica, di lesioni gravissime e stalking.