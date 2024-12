Quotidiano.net - Capodanno, le tradizioni più strane e i cibi portafortuna. In Grecia si appendono cipolle alla porta

Roma, 31 dicembre 2024 – Ogni Paese hauniche per celebrare l’arrivo del nuovo anno, spesso cariche di simbolismo e significati propiziatori. Riti e gesti significativi In Turchia a, chiamato Yilbasi, si aprono tutti i rubinetti di casa: l’acqua corrente simboleggia benedizione e buona fortuna. In Argentina, la notte del 31 dicembre si strappano vecchi documenti di carta e si gettano i brandelli fuori dfinestra, un gesto simbolico per liberarsi del passato inutile o dannoso. I danesi, invece, usano lanciare vecchi piatti e bicchieri contro la propria, un rito che simboleggia la “rottura” dei problemi dell'anno appena passato. I portoghesi battono pentole e padelle per scacciare la negatività, mentre gli irlandesi bussano ai muri di casa con delle pagnotte.