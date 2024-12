Quotidiano.net - Brad Pitt e Angelina Jolie firmano l’accordo di divorzio. “Lei è molto provata”

Roma, 31 dicembre 2024 – Nuova tappa, forse cruciale, nella guerra legale tra. Secondo quanto riportato in esclusiva dalla rivista People, i Brhanno firmato un accordo di. Un passo formale che arriva a otto anni dal quel 19 settembre 2016, quandopresentò istanza per porre fine al matrimonio, sostenendo che il marito di avesse tenuto comportamenti violenti nei confronti suoi e dei loro sei figli durante un volo privato avvenuto pochi giorni prima. Accuse per cui la star di Hollywood non è stata formalmente incriminata dalle autorità e su cui l’attrice stessa ha poi rinunciato a sporgere denuncia. Ma la battaglia legale per ilè andata avanti: l’unico punto su cui entrambi sembravano concordi era quello di mantenere riservato l’esito della trattativa.