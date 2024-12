Tvplay.it - Belahyane ha stregato la Serie A: perché Napoli, Inter e Lazio lo vogliono subito

Leggi su Tvplay.it

è una delle principali sorprese di questa prima parte dellaA. Il 20enne marocchino nel mirino di.Tante presenze con il piglio giusto, qualità superiori in fase di palleggio e una certa duttilità. Reda, in questa prima parte della stagione, ha stupito laA diventando il principale faro della manovra del Verona. Qualche passaggio a vuoto c’è stato nelle ultime settimane ma rientrano nel processo di crescita del 20enne, sbarcato nella città scaligera a gennaio da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico e riuscito, in questi mesi, a ricoprire un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di mister Paolo Zanetti.Belayhane halaA:lo– TvPlay.it (LaPresse)Il classe 2004 finora ha totalizzato 17 presenze in campionato di cui 14 da titolare, per un totale di 1.