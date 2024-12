Lanazione.it - Agli Uffizi un capolavoro esoterico del pittore ‘maledetto’ Salvator Rosa

Firenze, 31 dicembre 2025- Un sulfureodell’arte esoterica, La Strega del tormentato e originaleseicentesco, entra a far parte della collezione degli; presto sarà accolta in Galleria, nelle sale dei maestri del XVII Secolo, ma intanto, subito dopo le feste natalizie, avrà un suo momento espositivo speciale, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Al centro dell’imponente dipinto, la maga malvagia compare inginocchiata; il suo corpo è sgraziato, cadente e ilvi infierisce quasi ossessivamente, accentuandone i segni del tempo e mescolando i tratti femminili con caratteristiche più androgine. Il viso è stravolto: la vecchia sbarra gli occhi pieni di rabbia, impreca e brandisce un ramo in fiamme nella mano sinistra, ostentando nell’altra un contenitore di forma sferica dal quale spunta una figura diabolica, simbolo delle forze infernali evocate con i suoi malefici.