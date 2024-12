Quotidiano.net - Yoon Suk-yeol: chiesto mandato d'arresto per il presidente sudcoreano sospeso

Leggi su Quotidiano.net

Gli investigatori che stanno indagando suSuk-, per la sua breve dichiarazione della legge marziale a inizio mese, hanno affermato oggi di averund'per il, dopo che ieri non si è nuovamente presentato a un interrogatorio.il 3 dicembre habrevemente il governo civile del Paese asiatico, facendo sprofondare la Corea del Sud nella sua peggiore crisi politica da decenni. È stato privato dei suoi doveri presidenziali dal parlamento, ma è in attesa di una sentenza della Corte costituzionale sulla conferma dell'impeachment. Il leader conservatore deve anche affrontare accuse penali di insurrezione, che potrebbero comportare l'ergastolo o addirittura la pena di morte. Ex procuratore,era stato convocato tre volte dagli investigatori per essere interrogato ma si è rifiutato di presentarsi ogni volta.