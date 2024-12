Zonawrestling.net - WWE: Problemi di salute per Tatum Paxley alle prese con la rottura di una cisti ovarica

, insieme a Gigi Dolin, è attualmente in faida con le Fatal Influence (Jacy Jayne e Jazmin Nyx) ottenendo sempre più ampio spazio televisivo. Purtroppo, a quanto pare la Superstar di NXT dovrà assentarsi per un po’ essendocondi, come dalla stessa reso noto tramite un post sui social.diLa Superstar di NXTha reso noto di esseresia con un virus gastrointestinale che con ladi una. Se il primo non desta alcun tipo di preoccupazione, più delicata è le seconda. Ladiinfatti può avere serie ripercussioni, quali forti dolori, emorragie e può richiedere l’intervento chirurgico. La WWE non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle condizioni della wrestler che potrebbe aver bisogno di un periodo di stop.