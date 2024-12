Ilfattoquotidiano.it - Verstappen preoccupa la RedBull: “Se continuiamo così non vincerò più”. Poi attacca i rivali: “Vi dico cos’è successo dietro le quinte”

Max, vincendo il titolo anche nel 2025, potrebbe eguagliare Michael Schumacher che vinse per 5 volte consecutive il mondiale di Formula 1 tra il 2000 e il 2004 a bordo della Ferrari. Nonostante l’olandese abbia raggiunto Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel club dei piloti che sono stati campioni del mondi per 4 anni di fila, non è intenzionato a mettere un freno alle sue ambizioni. Tuttavia, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano De Telegraaf,si è mostrato dubbioso sulle sue possibilità di riconfermarsi campione.L’olandese non ha usato mezzi termini per descrivere i timori in vista del 2025: “È molto semplice: se, l’anno prossimo nonil titolo. Dobbiamo fare grandi passi avanti per essere competitivi e ne siamo tutti consapevoli”.