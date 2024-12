Anteprima24.it - Verso Benevento-Catania, quattro etnei sulla via del completo recupero: out Sturaro

Tempo di lettura: < 1 minutoSono ripresi oggi gli allenamenti per ilcon 48 ore di ritardo rispetto alche si è rimesso in moto sabato scorso dopo sei giorni di ferie concessi alla squadra per le festività natalizie. Mister Toscano può di nuovo disporre di Francesco Di Tacchio e Marius Adamonis che hanno svolto l’intera seduta insieme al gruppo mentre Alessandro Celli nella seconda parte dell’allenamento ha effettuato esercizi personalizzati. Tra gli indisponibili, invece, figura l’ex Juventus e Genoa Stefano, ancora alle prese con la lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro emersa dopo il match-Sorrento. Out Davide Guglielmotti, assente per una gastroenterite virale mentre Bethers e Di Gennaro, Luperini hanno continuato a svolgere un programma didella condizione personalizzato.