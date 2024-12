Anteprima24.it - Un concerto per salutare il Capodanno a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoCresce al'attesa per il "Grandi" del 1 gennaio 2025, giunto alla sua trentaduesima edizione, che vedrà protagonista l'Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Quadrini. L'evento, che ogni anno fa registrare il sold out, si terrà al teatro "Vittorio Emanuele" di. Due gli spettacoli messi in calendario (ore 18 e, in replica, alle ore 20.15) per soddisfare le richieste. Tra le sorprese previste dagli organizzatori dell'associazione "Musicainsieme" si registra anche la partecipazione del maestro Piero Ricci alla zampogna e di Saveria Cotroneo, insegnante del "Centro Studi di Danza Classica".