Sbircialanotizia.it - Roma, scontro con bus Atac: muore automobilista

Leggi su Sbircialanotizia.it

La vittima aveva 41 anni Incidente mortale nella notte atra un'automobile e un autobus. Una Peugeot 207 e un mezzodella linea 170, che rientrava nella rimessa di Tor Sapienza con solo il conducente a bordo, sono stati coinvolti in un tamponamento mentre entrambi procedevano in direzione fuori, in via Prenestina, .