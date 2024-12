.com - [REDACTED] gratis oggi su Epic Games Store

Leggi su .com

continua a sorprendere i giocatori con offerte imperdibili, enon fa eccezione. Il titolo gratuito del giorno è, un frenetico roguelike isometrico sviluppato da Striking Distance Studios e distribuito da Krafton. Disponibile gratuitamente fino alle 17:00 del 31 dicembre 2024, questo gioco offre un’esperienza intensa e coinvolgente per gli appassionati del genere.PEGI: come vengono classificati i videogiochiper 24 oreIn, i giocatori vestono i panni di una guardia carceraria all’interno della prigione Black Iron, situata sulla luna di Giove, Callisto. La struttura è stata invasa da detenuti infetti, trasformando l’ambiente in un caos totale. L’obiettivo principale è semplice: raggiungere l’ultima capsula di salvataggio e fuggire. Tuttavia, il percorso è irto di pericoli, tra nemici mortali, rischi ambientali e rivali che condividono lo stesso intento di fuga.