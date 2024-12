Liberoquotidiano.it - "Quando si voterà in Siria". Ecco Al Jolani, "jihadista moderato": la sinistra italiana perde la faccia

Inla democrazia può aspettare. Nessuna sorpresa, considerato chi ha preso il potere dopo il feroce dittatore Bashar Assad. Ma un po' di imbarazzo, questo sì, in chi anche in Italia, e a, ha festeggiato l'ascesa di Abu Mohammad al-dipinto come un "". Il guerrigliero che oggi si fa chiamare Ahmed al-Sharaa ha infatti annunciato che potrebbero servire almeno 4 anni perché nel Paese si tengano le prime elezioni dalla caduta del regime. "Qualsiasi elezione valida richiederà un censimento completo della popolazione", ha spiegato il leader de facto dellain un'intervista rilasciata alle emittenti saudite al-Arabiya e al-Hadath, aggiungendo che la stesura di una nuova costituzione potrebbe richiedere fino a tre anni, La transizione più lunga del previsto potrebbe preoccupare le potenze occidentali che hanno sollecitato Sharaa a formare un'amministrazione inclusiva.