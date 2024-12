Game-experience.it - Quando esce Metal Gear Solid Delta: Snake Eater? Ne parla il producer della serie

? Secondo Noriaki Okamura,di Konami, il gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2025.L’informazione proviene da un’intervista pubblicata su 4Gamer, in cui diversi sviluppatori giapponesi hanno condiviso i loro obiettivi per il nuovo anno. Okamura ha dichiarato che la priorità di Konami è quella di offrire una versione rifinita e di alta qualità del celebre remake, dimostrando il massimo impegno nel mantenere l’equilibrio tra fedeltà al titolo originale e innovazioni moderne.Nonostante l’assenza di una data precisa, le dichiarazioni in questione lasciano ben sperare per una possibile annunciodata di uscita ufficiale del gioco nei prossimi mesi. L’idea è avvalorata dall’inizio dei preordini già a giugno scorso, un aspetto inusuale considerando che il lancio non avverrà prima del 2025.