Quifinanza.it - Per inaugurare il 2025 le piste innevate dell’Oasi Zegna sono la scelta perfetta

L’Oasinon è solo un territorio straordinario per la sua bellezza naturale, ma è anche il frutto della visione lungimirante di Ermenegildo, l’imprenditore biellese che, negli anni ’30, decise di valorizzare l’ambiente intorno a Trivero, sede del suo Lanificio. Questa opera di tutela e sviluppo si è concretizzata nel 1993 con la nascita ufficiale, che oggi si estende su 100 chilometri quadrati tra Trivero e la Valle Cervo. Esplorare questi paesaggi con le ciaspole significa immergersi in un universo di silenzio, natura selvaggia e panorami mozzafiato.Qui, le famiglie, gli sportivi e gli amanti della natura trovano un luogo ideale per attività all’aperto nel rispetto degli ecosistemi. L’accesso è gratuito e i visitatori posportare con sé anche i propri amici a quattro zampe, rendendo l’esperienza ancora più speciale.