Lapresse.it - Musk attacca Zelensky dopo nuovi aiuti Usa: “Campione di furti”

Il nuovo stanziamento di circa 2.5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina annunciato dal presidente americano Joe Biden scatena il dibattito su X ed Elon, notoriamente contrario al prosieguo dei finanziamenti a Kiev, interviene a gamba tesa. Rispondendo al commento di un utente secondo cui il presidente ucraino “ha davvero messo a segno uno dei più grandidi denaro di tutti i tempi” il proprietario di X risponde: “di tutti i tempi”, in approvazione al post.