Musica | I Hate my village in concerto il 5 gennaio al Lizard Club a Caserta

Prosegue il tour degli IMy, che domenica 5alle ore 22 saranno inal.Biglietti su Dice. Un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo Nevermind The Tempo, l’ultimo album della superband più amata della scena indipendente italiana formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari.Un disco che tratteggia un mondo sonoro unico, storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, che nei concerti trova pieno compimento ed esplode con straordinaria energia. Uscito a maggio per Locomotiv Records, Nevermind The Tempo è una specie di manualetto per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architetturale. Un elogio dell’errore e dell’imperfezione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo.