Golssip.it - Musica, appello agli artisti che si esibiranno a Capodanno: “Chiedete di liberare Cecilia Sala”

#Free. "Liberate". Il Coordinamento Stage & Indies, che rappresenta la filiera delle piccole realtàli italiane indipendenti ed emergenti, chiede alladi attivarsi per la scarcerazione della giornalista, detenuta dal 19 dicembre scorso nel carcere di Evin a Teheran. "Oltre ai numerosi attestati di solidarietà e ai tanti appelli per la sua liberazione che stanno pervenendo da ogni parte - scrivono in una nota - chiediamoorganizzatori eimpegnati su tutti i palchi didel nostro paese di fare undal palco insieme al pubblico a favore della liberazione immediata dia favore di un'informazione libera". (ANSA).