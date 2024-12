Notizie.com - Multe troppo salate: il Milleproroghe salva gli automobilisti indisciplinati

? L’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative slitta fino al 2026: ecco cosa cambia.In un contesto di crescente pressione economica, gliitaliani possono tirare un sospiro di sollievo grazie all’intervento del decreto. Il governo, con una mossa inaspettata ma decisamente accolta con favore da più parti, ha deciso di posticipare al 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative per la violazione del Codice della strada. Questa decisione arriva in un momento cruciale, soprattutto dopo l’inasprimento delle sanzioni amministrative introdotte dal nuovo Codice della strada il 14 febbraio 2024.Ilglidapiù– notizie.comLa proroga è stata ufficializzata nel decreto legge del 27 dicembre 2024 e ora attende la conversione in legge da parte del Senato.