Mister Movie | I Film Horror in Arrivo nel 2025 da non perdere

Descrizione: Ilsi prospetta come un anno straordinario per i fan del cinema, con il ritorno di franchise amati, nuovi approcci ai mostri classici e produzioni originali da registi affermati.Un Anno Solido per l’: Tra Vecchio e Nuovoclass="wp-block-heading">Il 2024 è stato un anno prolifico per l’, conche hanno introdotto nuove prospettive a sottogeneri classici. Mentre Art the Clown ha consolidato la sua icona con Terrifier 3 e Robert Eggers ha affascinato il pubblico con il suo Nosferatu, ilpromette di essere altrettanto entusiasmante. Dagli attesi ritorni di franchise iconici ai progetti originali di registi rinomati, il genereè pronto a conquistare ancora una volta il grande schermo.I Ritorni dei Franchise Iconiciclass="wp-block-heading">Uno deipiù attesi delè 28 Years Later, terzo capitolo della serie iniziata con 28 Days Later.