Pianetamilan.it - Milan da Fonseca a Conceicao: c’erano anche Sarri e Allegri tra i candidati

Leggi su Pianetamilan.it

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa: un momento rovente della stagione, con l'esonero di Pauloe la squadra affidata a Sergio; il tutto, però, passandoper la valutazione di due profili come Maurizioe Massimiliano. Ilè arrivato a questa decisione dopo aver perso, giorno dopo giorno, fiducia in. Nelle ultime settimane c'era stata tensione con la squadra e alla fine si è rottoil rapporto con i dirigenti. Ieri sera, dopo l'1-1 di 'San Siro' trae Roma, nessuno del management ha difeso il tecnico lusitano. Lasciato da solo, nelle interviste post-partita e in conferenza stampa, a rispondere a domande sull'esonero e sulla società che non va mai a parlare dopo le partite. I motivi della rottura tra? Per la 'rosea', troppi i punti di distacco da Atalanta, Napoli e Inter.