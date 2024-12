Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber parla di fede su Instagram, dietro le sue parole si cela un messaggio per Diddy?

sembrerebbe aver rotto il silenzio su, al quale è stato legato da un’importante amicizia e che secondo voci sempre più insistenti avrebbe portato a problemi di salute della popstar.Il trentenne ha pubblicato sullestories lo scorso sabato unsulla, mentre il suo amico di un tempo, Sean Combs è detenuto da settembre all’istituto penitenziario di Brooklyn accusato di violenze sessuali e criminalità organizzata, in attesa di processo che prenderà il via il prossimo 5 maggio. “Come posso credere che Gesù sia con me?” Si chiede la popstar, per poi condividere la sua risposta: “Per meè semplicemente la sua bontà che continua a convincermi.Ogni volta che ho pensato che non sic si sarebbe fatto vivo per me lo ha sempre fatto, sono convinto che sia sic la perfetta presenza paziente che mi guida, dirige e conduce per tutti i giorni della mia vita provvedendo, guarendo, restaurando tutto ciò che il nemico ha cercato di distruggere e rubare”.