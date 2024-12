Ilfoglio.it - Israele sta combattendo anche per i nostri valori

"E’ ormai chiaro chepuò gestire i suoi nemici mortali in medio oriente. Sono invece i cosiddetti amici in occidente e la ‘comunità internazionale’ che devono preoccupare gli israeliani”. Così Mike Hume sul magazine inglese Spiked. “Nel 2024,ha ottenuto notevoli successi militari su ogni fronte. Ha martellato i pogromisti di Hamas a Gaza, devastato i loro compagni terroristi islamici di Hezbollah in Libano e scosso il loro sponsor, la Repubblica islamica dell’Iran, fino alle sue radici tiranniche. Tutto ciò hafacilitato il crollo della brutale dittatura di Assad in Siria. Giunti alla fine dell’anno, nessuno può seriamente dubitare della dichiarazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu secondo cui ‘stiamo vincendo’. Inoltre, chiunque creda nella libertà dovrebbe sicuramente celebrare il successo dell’unica democrazia in stile occidentale in medio oriente come un colpo inferto alla civiltà contro la barbarie.