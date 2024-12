Inter-news.it - Inter, i nuovi attaccanti sono i difensori: in Europa no eguali – TS

La crescita dell’degli ultimi mesi è garantita anche non solo dalla ritrovata compattezza difensiva, ma anche dai numeri realizzativi dei suoi. Come sottolinea Tuttosport, innon ha.DIFESA ALL’ATTACCO – Se adesso idell’anche bomber, diventa difficile per tutti. Ebbene sì, la Beneamata, oltre a ritrovare una solidità difensiva convincente con appena due gol subiti nelle ultime otto uscite di campionato, ha scoperto anche la vena realizzativa dei suoi. Basti pensare che l’ha già segnato ben 12 gol solamente con i suoi uomini in difesa, nessuno ha fatto meglio in. In ordine hanno realizzato almeno un gol Dumfries, Dimarco (tre gol a testa), Carlos Augusto (2), Bisseck, Darmian, De Vrij e lo stesso Bastoni nell’ultima partita contro il Cagliari, vinta 0-3.