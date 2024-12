Anticipazionitv.it - Grande Fratello: Javier affronta Lorenzo, confessione shock su Shaila Gatta

Leggi su Anticipazionitv.it

Le dinamiche delsi arricchiscono di nuovi intrighi. Questa volta protagonisti sonoSpolverato eMartinez. Il modello milanese, frustrato dai suoi tentativi falliti di guadagnare la stima del pallavolista argentino, ha deciso dirlo direttamente. Un confronto che ha portato a unainaspettata disuha reagito in maniera a dir poco clamorosa: scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.Il rapporto dialTraSpolverato eMartinez non c’è mai stato unfeeling. Fin dall’inizio della loro permanenza nella Casa, il rapporto è oscillato tra amore e odio. Mentreha conquistato il cuore del pubblico e degli altri concorrenti,sembra non aver digerito il suo successo.