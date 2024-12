Inter-news.it - Fonseca: «Esonero? È tempo di tornare a casa e pensare alla Supercoppa!»

smentisce le voci legate a un possibiledopo il pareggio del Milan 1-1 contro la Roma. In un’intervista realizzata su DAZN ha parlato della possibilità di lasciare il club rossonero in vista dellaItaliana.VICINO? – Paulosmentisce ogni discorso legato all’e si concentra in vista dellaItaliana, dove sarà impegnata anche l’Inter: «Confronto duro con Zlatan? Non ho parlato con nessuno, non posso commentare perché non è successo nulla. Mi sento solido sulla panchina del Milan? Sì, perché no? Non ho parlato con nessuno». Poi commenta così la partita: «È stata una partita aperta, abbiamo creato diversi occasioni. Nel secondoabbiamo cominciato bene, potevamo fare gol e avevamo il giusto atteggiamento. Con la sostituzione di Chuku penso che abbiamo perso l’organizzazione, rischiando di più.