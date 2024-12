Ilrestodelcarlino.it - Fio Zanotti ricorda Cesare Ragazzi: “Ha portato l’allegria nella mia vita. Vi canto il brano scritto per lui”

Bologna, 30 dicembre 2024 – “haallegriamiaera la gioia, era, soprattutto, l’amicizia. Quella vera”. Si commuove, Fio, musicista e compositore che ha lavorato con i grandi della musica, nelre il mitico, al suo fianco in tante avventure. L’imprenditore e personaggio televisivo, considerato il re del trapianto dei capelli, è morto venerdì sera in casa sua a Bazzano dopo una brevissima malattia. “Eravamo veramente molto legati – racconta–, ricordo che ero in studio di registrazione con Gianni Togni, sarà stato alla fine degli anni ’90, stavamo incidendo ‘Giulia’, lui entrò e disse ‘Salve, sono’, proprio come faceva nello spot per i capelli. Per me era un mito, era una potenza incredibile e tra noi nacque subito una forte amicizia.