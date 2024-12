Ilgiorno.it - Da Genova riesce a dirottare sul suo conto lo stipendio di un dipendente di Cabiate: ecco come funziona la truffa

(Como) – Unainedita e insospettabile, grazie alla quale lodi unè stato dirottato verso ilcorrente di uno sconosciuto. È stata realizzata ai danni di una società di, dove il 25 novembre scorso, quattro giorni prima della data fissata per l’accredito degli stipendi ai dipendenti, il responsabile del personale ha ricevuto una mail apparentemente proveniente da uno dei dipendenti, che chiedeva di modificare le coordinate bancarie per l’accredito della successiva busta paga, che sarebbe avvenuto pochi giorni dopo. Variazione che è stata regolarmente fatta da parte dell’ufficio, senza alcun motivo per sospettare che la mail ricevuta fosse in realtà una, realizzata grazie al fatto che l’autore, poi identificato dai carabinieri di Marianonse, fosse venuto a conoscenza del nominativo del lavoratore e della società presso cui era impiegato.