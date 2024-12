Tvplay.it - Clamoroso Milan, esonero Fonseca: accordo raggiunto con il suo sostituto

Ilavrebbe deciso di esonerare Paulo. I dirigenti rossoneri, tra l’altro, avrebbero trovato anche l’con il suo.Dopo la vittoria sofferta di una settimana fa rimediata allo Stadio Bentegodi contro il Verona, ildi Paulosi è dovuto fermare ancora una volta. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro la Roma di Claudio Ranieri.con il suo(LaPresse) tvplay.itIlè riuscito anche a passare in vantaggio con il solito Reijnders, ma poi ha subito il gol del pareggio da Paulo Dybala. Il match dello Stadio San Siro, di fatto, è stato molto intenso, ma negli ultimi minuti la Roma ha avuto diverse occasioni per strappare un successo davvero importante.Al termine della gara, inoltre, i tifosi presenti allo Stadio San Siro hanno riempito di fischi sia la squadra che Paulo, espulso nel primo tempo per aver protestato troppo su un possibile mancato rigore su Reijnders.