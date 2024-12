Lanotiziagiornale.it - Cecilia Sala in ostaggio, ma la chiave è a Washington

L’arresto diin Iran è diventato un nodo geopolitico che lega Roma,e Teheran in una rete di interessi e contrappesi diplomatici. Da undici giorni, la giornalista italiana è detenuta nel carcere di Evin, accusata informalmente di “comportamenti illegali” (oggi dovrebbe essere formalizzata l’accusa) ma, nei fatti,di un regime che cerca di fare leva su di lei per ottenere un vantaggio: la liberazione di Mohammad Abedini.Abedini, l’ingegnere dei droni che lega Teheran aAbedini, ingegnere iraniano con doppia cittadinanza svizzera, è stato arrestato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su ordine della Digos di Milano. Gli Stati Uniti ne chiedono l’estradizione, accusandolo di aver esportato illegalmente tecnologie utilizzate per droni militari. Una storia intricata che coinvolge la società Illumove SA, con sede in Svizzera, attraverso cui Abedini avrebbe aggirato le sanzioni internazionali fornendo alla forza aerospaziale dei pasdaran componentiper i droni Shahed, impiegati in Medio Oriente e nella guerra in Ucraina.